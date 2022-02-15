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Полюк: У мене був позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 06:18 196 0
Спортсменка - про приліт до Пекіна та масове зараження в команді
Полюк: У мене був позитивний тест на коронавірус
#Олімпіада-2022, #Ольга Полюк

Джерело - Суспільне Спорт.

У збірної України з фристайлу вже на другий день перебування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні розпочалися проблеми з коронавірусом.

Про це заявила українська фристайлістка Ольга Полюк.

"Для нашої команди поки склалася ситуація не дуже добре. Спочатку ми прилетіли зі Штатів, здали всі тести, все було нормально. Дуже переживали, що там можемо захворіти, бо там було [багато випадків коронавірусу]: по мільйону в день. У нас команда була дуже на хорошому рівні готова. У Штатах ми провели один із найкращих наших зборів. Усі були налаштовані боротися.

Прилетіли ми повністю здорові, і тут усе почалось. На другий день у мене [тест] показав сумнівно позитивний, потім показав, що точно коронавірус. Але якось я "силою думки" вигнала його, і потім уже все було гаразд. Але все-таки здоров'я, імунітет трохи сіли. В мене був легкий перебіг хвороби, але він усе-таки був.

Як почалися випадки один за одним, коли всі підряд отримували позитивні тести, в нас був, чесно, ступор: і в спортсменів, і в тренерів. Ми взагалі не знали, як таке може бути. Я дивилася, що деякі пишуть: "А, просто ходять без маски!" Тут ти нікуди не можеш вийти без маски! Ти виходиш із готелю до їдальні - по вулиці йдеш у масці. В нас уже трошки параноя була: приходиш до їдальні - дезінфікуєш руки, вдягаєш рукавички, вдягаєш маску, йдеш набираєш їжу. Я не знаю, як так сталось. Ми робили все, що могли, щоб не заразитись, але так сталося", - зазначила Полюк.

Нагадаємо Полюк не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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