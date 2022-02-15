Джерело - Чемпіонат.
Тренерський штаб збірної ОКР буде відправлено у відставку за підсумками виступів на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив перший віцепрезидент Федерації керлінгу Росії Андрій Созін.
"Дівчата розсипалися, тут нічого підбирати слова. У матчі з данками бачив їхні очі, вони вже нічого не вірили. Недопрацювали. Є над чим подумати, адже дівчатка чотири роки цілеспрямовано готувалися, виступали на чемпіонатах світу та Європи, їздили до Канади готуватись. І це провал…
Які організаційні висновки зроблять у федерації? Не хочеться посилювати ситуацію, але завдання не виконане. Тренерський штаб буде відправлений у відставку. Я так вважаю на досвід 20 років керівництва федерацією.
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Минулої Олімпіади не вийшло… Начебто були "нерви-нерви". А на цій - зовсім розсипалися. Треба щось думати із тренерським штабом.
У чому причини? Помилки кричущі, наприклад, у матчі зі збірною Японії. Вести 5:2 та програти 5:10. Отже, команда некерована. Нічого не виходить. Не можуть навіть дома щось зробити.
Принцип "все втрачено, крім честі", тут не працює. З жіночої збірної не вийшло. Провал. Невдалий виступ", - заявив Созін.