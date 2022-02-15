Тренерський штаб збірної ОКР буде відправлено у відставку за підсумками виступів на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив перший віцепрезидент Федерації керлінгу Росії Андрій Созін.

"Дівчата розсипалися, тут нічого підбирати слова. У матчі з данками бачив їхні очі, вони вже нічого не вірили. Недопрацювали. Є над чим подумати, адже дівчатка чотири роки цілеспрямовано готувалися, виступали на чемпіонатах світу та Європи, їздили до Канади готуватись. І це провал…

Які організаційні висновки зроблять у федерації? Не хочеться посилювати ситуацію, але завдання не виконане. Тренерський штаб буде відправлений у відставку. Я так вважаю на досвід 20 років керівництва федерацією.