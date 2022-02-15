Джерело - Чемпіон.
Календар ігор жіночого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Змагання тривають з 10 по 20 лютого. У турнірі беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Груповий етап
10 лютого, четвер
- 03:05. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія 5:6
- 03:05. 1-й тур. Данія - Китай 7:6
- 03:05. 1-й тур. Швеція - Японія 8:5
- 03:05. 1-й тур. ОКР - США 3:9
- 14:05. 2-й тур. Канада - Південна Корея 12:7
- 14:05. 2-й тур. Швеція - Велика Британія 2:8
- 14:05. 2-й тур. США - Данія 7:5
- 14:05. 2-й тур. Китай - Швейцарія 5:7
11 лютого, п'ятниця
- 08:05. 3-й тур. США - Китай 8:4
- 08:05. 3-й тур. Канада - Японія 5:8
- 08:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 8:7
- 08:05. 3-й тур. Південна Корея - Велика Британія 9:7
12 лютого, субота
- 03:05. 4-й тур. Швеція - Канада 7:6
- 03:05. 4-й тур. Південна Корея - ОКР 9:5
- 03:05. 4-й тур. Японія - Данія 8:7
- 14:05. 5-й тур. ОКР - Японія 5:10
- 14:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія 5:8
- 14:05. 5-й тур. Велика Британія - США 10:5
- 14:05. 5-й тур. Швеція - Китай 6:9
13 лютого, неділя
- 08:05. 6-й тур. Данія - Велика Британія 2:7
- 08:05. 6-й тур. США - Швеція 4:10
- 08:05. 6-й тур. Південна Корея - Китай 5:6
- 08:05. 6-й тур. Швейцарія - Канада 8:4
14 лютого, понеділок
- 03:05. 7-й тур. Китай - Японія 2:10
- 03:05. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5
- 03:05. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6
- 14:05. 8-й тур. Швейцарія - Швеція 5:6
- 14:05. 8-й тур. Велика Британія - Канада 3:7
- 14:05. 8-й тур. Японія - Південна Корея 5:10
- 14:05. 8-й тур. Данія - ОКР 10:5
15 лютого, вівторок
- 08:05. 9-й тур. Китай - ОКР 5:11
- 08:05. 9-й тур. Швеція - Данія 9:3
- 08:05. 9-й тур. США - Швейцарія 6:9
- 08:05. 9-й тур. Велика Британія - Японія 10:4
16 лютого, середа
- 03:05. 10-й тур. Канада - США
- 03:05. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея
- 03:05. 10-й тур. Китай - Велика Британія
- 14:05. 11-й тур. Південна Корея - Данія
- 14:05. 11-й тур. Японія - США
- 14:05. 11-й тур. ОКР - Швеція
- 14:05. 11-й тур. Канада - Китай
17 лютого, четвер
- 08:05. 12-й тур. Японія - Швейцарія
- 08:05. 12-й тур. ОКР - Велика Британія
- 08:05. 12-й тур. Данія - Канада
- 08:05. 12-й тур. Південна Корея - Швеція
18 лютого, п'ятниця
14:05. 1/2 фіналу
14:05. 1/2 фіналу
19 лютого, субота
14:05. За третє місце
20 лютого, неділя
03:05. Фінал