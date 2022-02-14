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Жіноча збірна США перемогла Фінляндію у півфіналі хокейного турніру

Сьогодні 17:33 181 0
Визначився другий фіналіст змагань
Жіноча збірна США перемогла Фінляндію у півфіналі хокейного турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США святкувала перемогу над Фінляндією.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь американських хокеїсток.

У фіналі турніру збірна США зіграє з Канадою, яка раніше у півфіналі розгромила Швейцарію (10:3). Фінальний матч відбудеться 17 лютого. Початок о 06:10.

16 лютого відбудеться матч за третє місце Швейцарія - Фінляндія. Початок матчу о 13:30.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Півфінал, 14 лютого 

США - Фінляндія 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 23:39 Барнс, 2:0 - 38:53 Найт, 3:0 - 55:20 Скамурра, 3:1 - 59:34 Тапані, 59:55 Роке

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