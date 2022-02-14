Блашко здала негативний тест на коронавірус

Українська біатлоністка може виступити на Олімпіаді

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка нині перебуває на самоізоляції у Пекіні, здала негативний тест на коронавірус та може повернутися до команди на Олімпіаді-2022.

Про це заявив голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Блашко сьогодні здала негативний тест. Для того, щоб її випустили, їй потрібно ще завтра скласти негативний тест", - сказав Бринзак.

Блашко пропустила три гонки: індивідуальну, спринт і персьют. Через пропуск трьох гонок Блашко не має шансів виступити в мас-старті. Єдина гонка на Олімпіаді-2022, в якій Дар'я може взяти участь - жіноча естафета, що відбудеться 16 лютого.