Українській фристайлістці Ользі Полюк, яка не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, дуже складно морально було виступати.

Про це заявила спортсменка.

"Поки що в олімпійському Пекіні для нашої команди з фристайлу ситуація складається не кращим чином. З США ми прилетіли в Китай точно здорові, мали негативні тести.

Однак потім, як ви знаєте, почалася низка позитивних тестів на коронавірус й ми не змогли виступити в командних змаганнях.

В Америці ми провели один з найкращих тренувальних зборів. Зараз наша команда дуже сильна, підготовлена на високому рівні. Були готові боротися за високі місця в Пекіні-2022, однак склалося все інакше.

Чесно, дуже складно морально на цих Іграх. На жаль, сьогодні на старт не змогла вийти Анастасія Новосад через позитивний тест. Авжеж мені було б легше виступати, як би відчувала поруч співвітчизницю.

Це здорова конкуренція, яка йде лише на користь. Повторюся, в нас зараз дуже хороша команда. Ми також маємо дуже талановиту молодь, тому, впевнена, що на наступних Олімпійських іграх українці матимемо успіхи в лижній акробатиці", - сказала Полюк.