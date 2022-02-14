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Полюк: Були готові виборювати високі місця у Пекіні

Сьогодні 16:19 96 0
Українка прокоментувала свій виступ у кваліфікації лижної акробатики
Полюк: Були готові виборювати високі місця у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Ольга Полюк

Джерело - НОК України.

Українській фристайлістці Ользі Полюк, яка не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, дуже складно морально було виступати.

Про це заявила спортсменка.

"Поки що в олімпійському Пекіні для нашої команди з фристайлу ситуація складається не кращим чином. З США ми прилетіли в Китай точно здорові, мали негативні тести.

Однак потім, як ви знаєте, почалася низка позитивних тестів на коронавірус й ми не змогли виступити в командних змаганнях.

В Америці ми провели один з найкращих тренувальних зборів. Зараз наша команда дуже сильна, підготовлена на високому рівні. Були готові боротися за високі місця в Пекіні-2022, однак склалося все інакше.

Чесно, дуже складно морально на цих Іграх. На жаль, сьогодні на старт не змогла вийти Анастасія Новосад через позитивний тест. Авжеж мені було б легше виступати, як би відчувала поруч співвітчизницю.

Це здорова конкуренція, яка йде лише на користь. Повторюся, в нас зараз дуже хороша команда. Ми також маємо дуже талановиту молодь, тому, впевнена, що на наступних Олімпійських іграх українці матимемо успіхи в лижній акробатиці", - сказала Полюк.

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