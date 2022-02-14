Норвежка найближчим рейсом з Пекіна повернеться додому

Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, яка на останньому колі персьюту Олімпіади-2022 мала проблеми зі здоров'ям, більше не виступить на Іграх і найближчим рейсом з Пекіна повернеться до Норвегії.

Про це заявила сама спортсменка.

"Наразі ясно, що на Олімпіаді мені більше не дозволять виступати. Саме за станом здоров'я. Звісно, ​​мені шкода. Моє серце розбите, і поки що мова не про медичні показники. Як усі, напевно, зрозуміли - у мене був не найкращий день. Точніше, він був одним із найкращих - до того, як раптово став одним із найгірших. Я сама не розумію, що сталося: відчувала, що ледве можу пересувати ноги. Це було відчаєм - коли до фінішу залишалося лише 200 метрів", - заявила Тандреволл.

Норвежку довго приводили до тями медики та інші біатлоністки. Її забрали зі стадіону. Можливо, вона непритомніла. Зазначимо, що схожий епізод стався з Тандреволл у попередній гонці на 7,5 км.