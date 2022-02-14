Індивідуальні змагання у чоловіків стартують 15 лютого

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Дмитро Котовський вийшов з режиму самоізоляції на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Українець здав 2 негативних ПРЛ-тести поспіль і повернувся в розташування команди. Дмитром вже встиг провести одне тренування.

Індивідуальні змагання у чоловіків стартують 15 лютого.

⛷Приємні новини для українських вболівальників надійшли з XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні. До розташування команди, здавши 2 негативних прл-тести поспіль, повернувся представник лижної акробатики Дмитро Котовський. 21-річний рівнянин вже встиг провести одне тренування pic.twitter.com/TuuqLEH9Vw — НОК України (@OlympicUA) February 14, 2022

Нагадаємо, що Україна пропустила командні змагання через коронавірус у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.