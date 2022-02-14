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Котовський повернувся в розташування збірної України

Сьогодні 10:48 107 0
Індивідуальні змагання у чоловіків стартують 15 лютого
Котовський повернувся в розташування збірної України
#Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Дмитро Котовський вийшов з режиму самоізоляції на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Українець здав 2 негативних ПРЛ-тести поспіль і повернувся в розташування команди. Дмитром вже встиг провести одне тренування.

Індивідуальні змагання у чоловіків стартують 15 лютого.

Нагадаємо, що Україна пропустила командні змагання через коронавірус у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.

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