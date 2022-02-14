Гунько: Є бажання йти далі й розвивати бобслей в Україні

В української бобслеїстки Лідії Гунько заїзди були неідеальними на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Звичайно заїзди були неідеальними. Через те, що не маю великого досвіду на цій трасі, покращувала показники вже в процесі змагань та намагалася брати з кожного заїзду максимум, виправляти помилки. Сьогодні мінус двадцять, зовсім інша ситуація з ковзанами, я не спускалася тут при такій погоді, це все вплинуло на підсумковий результат. З усім тим, Олімпійські ігри - це щось неймовірне.

Дуже дякую всім за підтримку - відчувала, що за спиною вся країна. По поверненню додому сфокусуюся перш за все на власному здоров’ї, але є велике бажання рухатися далі й розвивати бобслей в Україні", - зазначила Гунько.