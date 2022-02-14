Фійон-Має: Дуже пишаюся своїм виступом

Французький біатлоніст Кантен Фійон-Має влітку багато працював, щоб узимку бути готовим до сильного вітру та холоду.

Про це заявив біатлоніст.

"Влітку я багато працював, щоб узимку бути готовим до сильного вітру та холоду. Чергова олімпійська медаль, вже четверта за чотири старти - це неймовірно! Дуже пишаюся своїм виступом. На трасі було дуже важко...

Я бачив, наскільки сильним був Йоганнес у спринті, і у персьюті він міг виступити не гірше. Моїм планом було зосередитись на собі, максимально швидко бігти та стріляти без промахів. За такого розкладу доля золота могла вирішуватися на останньому колі. Але Йоганнес припустився трьох промахів, інші теж помилялися на вогневих рубежах. Тар'єй тримався близько, але моєї переваги сьогодні вистачило для перемоги. Це було прекрасно", - зазначила Ольсбу-Рейселанн.