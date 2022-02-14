Ельвіра Еберг: Було відчуття, що все відбувається у повільній зйомці

Шведська біатлоністка Ельвіра Карін Еберґ задоволена, що відстояти свою позицію у персьюті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Почуття чудові. Дуже рада, що змогла відстояти свою позицію після спринту. Гонка була дуже важка, доводилося боротися за кожен метр. Було відчуття, що все відбувається у повільній зйомці. Траса була надзвичайно повільною, сніг був набагато м'якшим, ніж зазвичай, бігти було дуже важко.

Мені вдалося відмінно почати гонку, хоча середина вийшла не дуже гарною. Але я дуже рада, що змогла перевернути ситуацію після промахів на першій "стійці" та зібратися на останній стрільбі. Я була розчарована своєю роботою на третьому вогневому рубежі, але тим цінніше те, що я змогла пройти вирішальну стрільбу без помилок. Ось за що ми любимо біатлон", - зазначила Ельвіра Еберг.