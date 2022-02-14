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Тандреволл: Я досягла критичної точки

Сьогодні 05:33 312 0
Біатлоністка звернулася до вболівальників
Тандреволл: Я досягла критичної точки
#Олімпіада-2022, #Інгрід-Ланнмарк Тандреволл

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, яка на останньому колі персьюту Олімпіади-2022 мала проблеми зі здоров'ям, у грудні 2021 року тяжко хворіла. 

Про це заявила сама спортсменка.

"Це фото було зроблено у грудні - тоді я думала, що з біатлоном покінчено. Я сподівалася, що викладу його в той момент, коли можна буде обернутися та оцінити всі злети та падіння.

Але нині я досягла нової критичної точки. Найкращий вид спорту не завжди справедливий. 

Дякуємо за повідомлення, які я отримую. Ви найкращі. Я боротимуся", - зазначила Тандреволл. 

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Допис, поширений Ingrid Landmark Tandrevold (@ingridtand)

Норвежку довго приводили до тями медики та інші біатлоністки. Її забрали зі стадіону. Можливо, вона непритомніла. Зазначимо, що схожий епізод стався з Тандреволл у попередній гонці на 7,5 км.

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