Тандреволл: Я досягла критичної точки

Джерело - Чемпіон.
Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, яка на останньому колі персьюту Олімпіади-2022 мала проблеми зі здоров'ям, у грудні 2021 року тяжко хворіла.
Про це заявила сама спортсменка.
"Це фото було зроблено у грудні - тоді я думала, що з біатлоном покінчено. Я сподівалася, що викладу його в той момент, коли можна буде обернутися та оцінити всі злети та падіння.
Але нині я досягла нової критичної точки. Найкращий вид спорту не завжди справедливий.
Дякуємо за повідомлення, які я отримую. Ви найкращі. Я боротимуся", - зазначила Тандреволл.
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Норвежку довго приводили до тями медики та інші біатлоністки. Її забрали зі стадіону. Можливо, вона непритомніла. Зазначимо, що схожий епізод стався з Тандреволл у попередній гонці на 7,5 км.