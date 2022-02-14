Тандреволл: Я досягла критичної точки

Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, яка на останньому колі персьюту Олімпіади-2022 мала проблеми зі здоров'ям, у грудні 2021 року тяжко хворіла.

Про це заявила сама спортсменка.

"Це фото було зроблено у грудні - тоді я думала, що з біатлоном покінчено. Я сподівалася, що викладу його в той момент, коли можна буде обернутися та оцінити всі злети та падіння.

Але нині я досягла нової критичної точки. Найкращий вид спорту не завжди справедливий.

Дякуємо за повідомлення, які я отримую. Ви найкращі. Я боротимуся", - зазначила Тандреволл.