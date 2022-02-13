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Чехія зіграє зі Швейцарією. Розклад матчів кваліфікації плей-оф хокейного турніру

Сьогодні 18:16 39 0
Матчі кваліфікації плей-оф відбудуться 15 лютого
Чехія зіграє зі Швейцарією. Розклад матчів кваліфікації плей-оф хокейного турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершився груповий етап чоловічого олімпійського хокейного турніру.

За його підсумками збірні США, Фінляндії, ОКР та Швеції вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади-2022.

У кваліфікаційному раунді зіграють вісім збірних:

Канада - Китай

Данія - Латвія

Чехія - Швейцарія

Німеччина - Словаччина.

Матчі кваліфікації плей-оф відбудуться 15 лютого.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

У чвертьфіналі буду такі протистояння:

США - переможець матчу Словаччина - Німеччина

Швеція - переможець матчу Канада - Китай

Фінляндія - переможець матчу Чехія - Швейцарія

ОКР - переможець матчу Данія - Латвія

Матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 16 лютого.

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