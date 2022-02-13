Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершився груповий етап чоловічого олімпійського хокейного турніру.
За його підсумками збірні США, Фінляндії, ОКР та Швеції вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади-2022.
У кваліфікаційному раунді зіграють вісім збірних:
Канада - Китай
Данія - Латвія
Чехія - Швейцарія
Німеччина - Словаччина.
Матчі кваліфікації плей-оф відбудуться 15 лютого.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
У чвертьфіналі буду такі протистояння:
США - переможець матчу Словаччина - Німеччина
Швеція - переможець матчу Канада - Китай
Фінляндія - переможець матчу Чехія - Швейцарія
ОКР - переможець матчу Данія - Латвія
Матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 16 лютого.