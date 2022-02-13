Хокеїсти з США виграли групу А

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади розгромила Китай, а Німеччина програла США.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група А

3 тур, 13 лютого

Китай - Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - 02:09 Стріт, 0:2 - 06:44 Тамбелліні, 0:3 - 10:06 О’Делл, 0:4 - 38:03 Джонсон, 0:5 - 46:23 Найт

США - Німеччина 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - 02:00 Гагер, 1:1 - 04:26, 2:1 - 24:50 Найз, 3:1 - 42:47 Сміт, 3:2 - 57:31 Кюнхакль

Турнірна таблиця групи А:

Раніше збірна Фінляндії здолала Швецію на хокейному турнірі.