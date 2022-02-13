Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади розгромила Китай, а Німеччина програла США.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
3 тур, 13 лютого
Китай - Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 - 02:09 Стріт, 0:2 - 06:44 Тамбелліні, 0:3 - 10:06 О’Делл, 0:4 - 38:03 Джонсон, 0:5 - 46:23 Найт
США - Німеччина 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Шайби: 0:1 - 02:00 Гагер, 1:1 - 04:26, 2:1 - 24:50 Найз, 3:1 - 42:47 Сміт, 3:2 - 57:31 Кюнхакль
Турнірна таблиця групи А:
Раніше збірна Фінляндії здолала Швецію на хокейному турнірі.