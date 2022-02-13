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Збірна Великої Британії розгромила Данію. Результати 7 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 17:18 115 0
У 7-му турі відбулися три матчі
Збірна Великої Британії розгромила Данію. Результати 7 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 7-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Великої Британії розгромила Данію, Китай програв США, а Італія переграла Швейцарію.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
7 тур, 13 лютого

Велика Британія - Данія 8:2

Швейцарія - Італія 4:8

Китай - США 6:8

Турнірна таблиця:

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