Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 7-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Великої Британії розгромила Данію, Китай програв США, а Італія переграла Швейцарію.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Велика Британія - Данія 8:2
Швейцарія - Італія 4:8
Китай - США 6:8
Турнірна таблиця: