Підручний: Задоволений, що хоч зумів дотерпіти до фінішу

Український біатлоніст Дмитро Підручний жалкує, що не зміг покращити свою позицію у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Шкода, що не вдалося покращити свою позицію. Але дуже складні погодні умови. Через снігопад не було хорошого ковзання лиж. Високої швидкості. Тішить, що хоч зумів дотерпіти до фінішу.

Плюс додайте сюди промахи на стрільбі. П’ять штук. Був сильний вітер. Якби я на стрільбищі вичікував, коли закінчаться пориви вітру, то, може, було б менше промахів. Але це не точно", - сказав Підручний.