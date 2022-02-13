Прима: У таких погодних умовах складно дати оцінку своїй роботі

Джерело - sport.segodnya.ua.
Український біатлоніст Артем Прима не задоволений своєю стрільбою у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив біатлоніст.
"Чесно кажучи, дистанція була важка. Дуже багато свіжого снігу, погане ковзання лиж.
Усі біатлоністи йшли в одній колії. Якщо хочеш когось обігнати, то треба було йти у глибокий сніг.
У таких погодних умовах важко дати оцінку своїй роботі. Але я однозначно незадоволений своєю стрільбою. Дався взнаки сильний вітер, який постійно змінював напрямок. На перших двох рубежах по два промахи - це дуже багато", - сказав Прима.
Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-им, Прима - 18-им, Дудченко - 23-ім.
Нагадаємо, Підручний та Прима кваліфікувались в мас-старт Олімпіади-2022.