Прима: У таких погодних умовах складно дати оцінку своїй роботі

Український біатлоніст Артем Прима не задоволений своєю стрільбою у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Чесно кажучи, дистанція була важка. Дуже багато свіжого снігу, погане ковзання лиж.

Усі біатлоністи йшли в одній колії. Якщо хочеш когось обігнати, то треба було йти у глибокий сніг.

У таких погодних умовах важко дати оцінку своїй роботі. Але я однозначно незадоволений своєю стрільбою. Дався взнаки сильний вітер, який постійно змінював напрямок. На перших двох рубежах по два промахи - це дуже багато", - сказав Прима.