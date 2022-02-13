Українка прокоментувала можливість участі у кваліфікації змагань Олімпіади-2022

Українська фристайлістка Анастасія Новосад не знає чи зможе виступити у кваліфікації з лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чи означає це, що завтра все-таки зможу виступити? Я нічого на цей час не знаю, чекаю завтрашніх тестів", - сказала Новосад.

Раніше повідомлялося, що Новосад не виступить у фристайлі, тому що перебуває на самоізоляції. Кваліфікація у лижній акробатиці мала відбутися сьогодні, 13 лютого. Але у зв'язку з погодними умовами кваліфікацію було перенесено на завтра, 14 лютого. Початок о 09:00.