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Новосад: Чекаю завтрашніх тестів

Сьогодні 16:18 95 0
Українка прокоментувала можливість участі у кваліфікації змагань Олімпіади-2022
Новосад: Чекаю завтрашніх тестів
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022

Джерело - Tribuna.com.

Українська фристайлістка Анастасія Новосад не знає чи зможе виступити у кваліфікації з лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чи означає це, що завтра все-таки зможу виступити? Я нічого на цей час не знаю, чекаю завтрашніх тестів", - сказала Новосад.

Раніше повідомлялося, що Новосад не виступить у фристайлі, тому що перебуває на самоізоляції. Кваліфікація у лижній акробатиці мала відбутися сьогодні, 13 лютого. Але у зв'язку з погодними умовами кваліфікацію було перенесено на завтра, 14 лютого. Початок о 09:00.

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