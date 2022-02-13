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Гунько: Тренувань було плачевно мало для стабільної їзди

Сьогодні 15:48 108 0
Українка прокоментувала свій виступ у перших заїздах
Гунько: Тренувань було плачевно мало для стабільної їзди
#Олімпіада-2022, #Лідія Гунько

Джерело - Суспільне Спорт.

Українці Лідії Гунько для успішного виступу на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні не вистачає тренувальних заїздів.

Про це заявила спортсменка.

"Не вистачило тренувальних заїздів: дуже було мало для стабільної їзди - плачевно мало, на жаль. І багато стресів перед самим стартом. Я ж перед сезоном не каталася на цій трасі, а майже всі спортсменки спробували трек. І то, траса така, що стабільно не в усіх її вдається проходити.

Перед сезоном ще 40 спусків надавалося додаткових, а я маю тільки десять. Тому як вийшло, так вийшло. Але нічого, ще є один змагальний день - будемо старатися покращити позиції", - зазначила Гунько.

Раніше Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів.

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