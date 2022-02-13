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Два українські біатлоністи виступлять у мас-старті

Сьогодні 15:33 235 0
У гонці з масовим стартом Україну представлятимуть два українці
Два українські біатлоністи виступлять у мас-старті
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністи Дмитро підручний та Роман Прима кваліфікувалися до мас-старту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Увесь список учасників мас-старту Олімпіади-2022:

ТОП-15 загального заліку: Кантен Фійон-Має (Франція), Емільєн Жаклен (Франція), Тарьєй Бо (Норвегія), Себастьян Самуельссон (Швеція), Йоганнес Бо (Норвегія), Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія), Штурла Легрейд (Норвегія), Алєксандр Логінов (ОКР), Сімон Дестьйо (Франція), Антон Смольський (Білорусь), Бенедікт Долль (Німеччина), Фаб'єн Клод (Франція), Едуард Латипов (ОКР), Теро Сеппала (Фінляндія), Йоганнес Кюн (Німеччина)

ТОП-15 заліку Олімпіади-2022: Максім Цвєтков (ОКР), Роман Реєс (Німеччина), Мартін Понсілуома (Швеція), Лукас Гофер (Італія), Дмитро Підручний (Україна), Скотт Гоу (Канада), Фелікс Ляйтнер (Австрія), Домінік Віндіш (Італія), Артем Прима (Україна), Крістіан Гоу (Канада), Зімон Едер (Австрія), Філіп Наврат (Німеччина), Яков Фак (Словенія), Міхал Крчмар (Чехія), Жюль Бюрнот (Канада).

Чоловічий мас-старт відбудеться 18 лютого. Початок о 11:00.

Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-им, а Прима - 18-им.

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