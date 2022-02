Кваліфікацію змагань у жіночому фристайлі (акробатика) на Олімпіаді-2022 перенесено на нову дату через погодні умови у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба FIS.

Кваліфікація мала відбутися сьогодні, 13 лютого. Через погані погодні умови змагання перенесли на 14 лютого. FIS запропонувала перенести старт відбору на 9.00. Фінал має розпочатися о 13.00 за київським часом.

Update Aerials: unfortunately due to the weather conditions the women’s aerials qualifications can not take place tonight. FIS is proposing to reschedule the qualifications to tomorrow 15:00-16:30, with finals going down as originally scheduled at 19:00