Визначився повний список учасниць жіночого мас-старту

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Юлія Джима кваліфікувалася до мас-старту XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Джима посіла третє місце у списку учасниць, які не відібралися у мас-старт за місцем у загальному заліку та медалями на Олімпіаді у Пекіні. І стала єдиною українською спортсменкою, яка потрапила у ТОП-13 найкращих.

Близькі до потрапляння у мас-старт ще дві українки - Анастасія Меркушина та Ірина Петренко - третя та п'ята запасні. Це означає, що для потрапляння у ТОП-30 їм потрібно, щоб біатлоністки, які перебувають вище, не взяли участь у мас-старті.

Увесь список учасниць мас-старту Олімпіади-2022:

ТОП-15 медального заліку: Марте Олсбу-Ройзеланл (Норвегія), Дінара Алімбекава (Білорусь), Ельвіра Еберг (Швеція), Ліза Тереза Гаузер (Австрія), Ганна Еберг (Швеція), Доротея Вірер (Італія), Жюстін Бреза-Буше (Франція), Ганна Сола (Білорусь), Анаїс Шевальє-Буше (Франція), Анаїс Бескон (Франція), Маркета Давідова (Чехія), Жюлія Сімон (Франція), Крістіна Рєзцова (ОКР), Мона Брорссон (Швеція), Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія)

Медалістки Олімпіади-2022: Деніз Геррманн (Німеччина), Тіріл Екгофф (Норвегія)

ТОП-13 заліку Олімпіади-2022: Ванесса Фогт (Німеччина), Лінн Перссон (Швеція), Юлія Джима (Україна), Моніка Гойніш-Старенга (Польща), Аліна Стремоус (Молдова), Ульяна Нігматулліна (ОКР), Пауліна Фіалкова (Словаччина), Франциска Пройсс (Німеччина), Лєна Хекі (Швейцарія), Ванесса Гінц (Німеччина), Люсіє Харватова (Чехія), Катаріна Іннергофер (Австрія), Дідра Ірван (США)

Запасні (ТОП-5): Іріна Казакєвіч (ОКР), Мілєна Тодорова (Болгарія), Анастасія Меркушина (Україна), Марі Едер (Фінляндія, Ірина Петренко (Україна).

Жіночий мас-старт відбудеться 19 лютого. Початок о 11:00. То цієї гонки ще будуть чоловіча та жіноча естафети.