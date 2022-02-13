Фіни здійснили неймовірний камбек у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії в овертаймі здолала Швецію.

Матч завершився з рахунком 4:3.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група С

3 тур, 13 лютого

Фінляндія - Швеція 4:3 ОВ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)

Шайба: 0:1 - 24:24 Вальмарк, 062 - 28:39 Бенгтссон, 0:3 - 31:36 Ландер, 1:3 - 45:34 Хартікайнен, 2:3 - 55:30 Пакарінен, 3:3 - 57:11 Пакарінен, 4:3 - 62:01 Песонен

Раніше збірна Латвії програла Словаччині на олімпійському хокейному турнірі.