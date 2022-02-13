Норвежку довго приводили до тями медики

Джерело - Чемпіон.

Норвезькій біатлоністці Інгрід-Ланнмарк Тандреволл стало погано на фініші гонки переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Спортсменка йшла третьою після останнього вогневого рубежу, але на останніх метрах дистанції їй стало погано, спортсменці було складно стояти на ногах. Вона фінішувала 14-ою, одразу після перетину фінішної межі впавши на землю.

Норвежку довго приводили до тями медики та інші біатлоністки. Її забрали зі стадіону. Можливо, вона непритомніла. Зазначимо, що схожий епізод стався з Тандреволл у попередній гонці на 7,5 км.

Гонку виграла Марте Ольсбу-Рейселанн. Юлія Джима посіла 13-е місце.