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Легендарний футболіст шокований скандалом за участі Валієвої: Допінг у 15 років? Якого біса!

Сьогодні 10:48 81 0
Англієць відреагував на скандальну ситуацію
Легендарний футболіст шокований скандалом за участі Валієвої: Допінг у 15 років? Якого біса!
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Один із найкращих футболістів в історії футболу Гарі Лінекер шокований скандальною ситуацією, в яку потрапила неповнолітня фігуристка ОКР Каміла Валієва.

Про це заявив Лінекер.

"Допінг у спорті - це завжди неправильно, але у 15 років? Якого біса?" - заявив Лінекер.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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