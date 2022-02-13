Англієць відреагував на скандальну ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Один із найкращих футболістів в історії футболу Гарі Лінекер шокований скандальною ситуацією, в яку потрапила неповнолітня фігуристка ОКР Каміла Валієва.

Про це заявив Лінекер.

"Допінг у спорті - це завжди неправильно, але у 15 років? Якого біса?" - заявив Лінекер.

Doping is always wrong in sport, but at 15 years old? Wtf? https://t.co/fxuEjJQeV6 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 11, 2022

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.