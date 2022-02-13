Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE
Сьогодні 11:38 2045
Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце
Сьогодні 11:39 312
Одерматт став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі
Сьогодні 10:18 221
Новосад не виступить у кваліфікації Олімпіади-2022
Сьогодні 09:33 364
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 13 лютого
Сьогодні 09:28 1738
Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів
Сьогодні 05:46 427
Дніпро-1 оголосив про трансфер бразильського вінгера
Вчора 22:37 408
А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої
Вчора 21:45 2122 1
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого
Вчора 17:22 10158
Генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну
Вчора 16:41 1245
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гунько: Маю дві спроби, щоб покращити результат

Сьогодні 12:48 46 0
Українка прокоментувала свій виступ у перших заїздах
Гунько: Маю дві спроби, щоб покращити результат
#Олімпіада-2022, #Лідія Гунько

Джерело - НОК України.

Українці Лідії Гунько, яка лише три роки займається бобслеєм, дуже складно виступати на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Щоб швидко подолати трасу, потрібно не робити помилок. Все приходить з досвідом. Навіть у титулованих спортсменів тут це не завжди вдається, а я катаюсь лише три роки. Я задоволена першим заїздом, вдалося показати навіть кращий час, ніж на тренуваннях. Якби так проїхала і другий заїзд, була б вище. Буду намагатися покращити результат завтра", - зазначила Гунько.

Раніше Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого 10158
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 46685
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого 3680
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 4410
Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади 13573 3
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE 5248
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3821
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2848 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9068 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36021
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 80766
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10899