Гунько: Маю дві спроби, щоб покращити результат

Українка прокоментувала свій виступ у перших заїздах

Джерело - НОК України.

Українці Лідії Гунько, яка лише три роки займається бобслеєм, дуже складно виступати на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Щоб швидко подолати трасу, потрібно не робити помилок. Все приходить з досвідом. Навіть у титулованих спортсменів тут це не завжди вдається, а я катаюсь лише три роки. Я задоволена першим заїздом, вдалося показати навіть кращий час, ніж на тренуваннях. Якби так проїхала і другий заїзд, була б вище. Буду намагатися покращити результат завтра", - зазначила Гунько.

Раніше Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів.