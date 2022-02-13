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Збірна Латвії програла Словаччині на хокейному турнірі

Сьогодні 08:34 100 0
Латвійці програли третій матч на турнірі
Збірна Латвії програла Словаччині на хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини святкувала перемогу над Латвією.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група С
3 тур, 13 лютого 

Словаччина - Латвія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайба: 1:0 - 11:00 Маринчин, 1:1 - 15:46 Кеніньш, 2:1 - 26:17 Цегларік, 3:1 - 31:16 Слафковський, 3:2 - 42:07 Індрашіс, 4:2 - 49:21 Зузін, 5:2 - 59:59 Юрчо

Нагадаємо збірна Німеччини перемогла Китай на хокейному турнірі.

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