Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини святкувала перемогу над Латвією.
Матч завершився з рахунком 5:2.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група С
3 тур, 13 лютого
Словаччина - Латвія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Шайба: 1:0 - 11:00 Маринчин, 1:1 - 15:46 Кеніньш, 2:1 - 26:17 Цегларік, 3:1 - 31:16 Слафковський, 3:2 - 42:07 Індрашіс, 4:2 - 49:21 Зузін, 5:2 - 59:59 Юрчо
Нагадаємо збірна Німеччини перемогла Китай на хокейному турнірі.