Латвійці програли третій матч на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини святкувала перемогу над Латвією.

Матч завершився з рахунком 5:2.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група С

3 тур, 13 лютого

Словаччина - Латвія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайба: 1:0 - 11:00 Маринчин, 1:1 - 15:46 Кеніньш, 2:1 - 26:17 Цегларік, 3:1 - 31:16 Слафковський, 3:2 - 42:07 Індрашіс, 4:2 - 49:21 Зузін, 5:2 - 59:59 Юрчо

Нагадаємо збірна Німеччини перемогла Китай на хокейному турнірі.