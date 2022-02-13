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Олімпійці України - за мир і заради миру!

Сьогодні 08:48 51 0
НОК України звернувся до громадськості
Олімпійці України - за мир і заради миру!
#Олімпіада-2022

Джерело - НОК України.

Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на ХХIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні, висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"Олімпійська збірна України висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру. Знаходячись за тисячі кілометрів від Батьківщини подумки ми з нашими рідними та близькими.

Олімпійські ігри завжди об’єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє.

Олімпійське перемир’я, яке оголошується напередодні кожних Олімпійських ігор і ухвалюється Генеральною Асамблеєю ООН є свідченням сили єдності держав світу заради ідеалів миру.

Резолюція "Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів", була підтримана усіма 193-ма державами-членами на 76-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року надають реальну можливість використовувати силу спорту для подальшого розвитку світу, створення атмосфери миру, розвитку, стійкості, толерантності та взаєморозуміння.

Ми переконані, що саме на спортивних аренах і під мирним небом у чесній спортивній боротьбі мають визначатися найсильніші, найкращі, найуспішніші. І саме від цієї мирної боротьби отримують незабутні емоції мільярди людей у понад 200 країнах світу на 5 континентах Планети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич продемонстрував плакат No war in Ukraine після третього заїзду на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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