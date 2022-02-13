Йогауг: Є люди, які хочуть мене знищити

Норвезька лижниця Терезе Йогауг під час естафети 4х5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні мала претензії до фінки Йоганни Матінтало.

Про це заявила Йогауг.

"Матінтало наїжджала на мої лижі. Це було не один раз, а кілька. Ми не мали причин вставати один одному на лижі. В цьому не було жодної потреби. Зважаючи на все, є люди, які хочуть мене знищити. Думаю, мені таки вдалося вичавити максимум на своєму етапі", - заявила Йогауг.