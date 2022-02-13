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Збірна Канади переграла США. Результати 6 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 06:03 94 0
У 6-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Канади переграла США. Результати 6 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 6-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Італії програла ОКР, Канада впевнено перемогла США, Велика Британія здолала Китай, а Швеція переграла Норвегію.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
6 тур, 13 лютого

Норвегія - Швеція 4:6

Китай - Велика Британія 6:7

США - Канада 5:10

Італія - ОКР 7:10

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