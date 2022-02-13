Збірна Канади переграла США. Результати 6 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 6-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Італії програла ОКР, Канада впевнено перемогла США, Велика Британія здолала Китай, а Швеція переграла Норвегію.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Норвегія - Швеція 4:6
Китай - Велика Британія 6:7
США - Канада 5:10
Італія - ОКР 7:10