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Тар'єй Бо - про здобуття медалі Олімпіади-2022: Це було єдине, чого мені не вистачало у житті

Сьогодні 07:02 233 0
Біатлоніст поділився враженнями від спринту на Олімпіаді
Тар'єй Бо - про здобуття медалі Олімпіади-2022: Це було єдине, чого мені не вистачало у житті
#Олімпіада-2022, #Тар'єй Бо

Джерело - IBU.

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бо задля здобуття бронзової медалі у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 старанно працював задля досягнення своєї мети, не тільки останній рік, а й весь олімпійський цикл.

Про це заявив сам біатлоніст.

"За цю медаль я віддав би що завгодно. Це було єдине, чого мені не вистачало у житті. Я старанно працював задля досягнення своєї мети, не тільки останній рік, а й весь олімпійський цикл. Намагався підготуватися до Ігор якнайкраще і сподівався, що мені нарешті пощастить. Після індивідуальної гонки здавалося, що на цьому Олімпіада для мене закінчена. Мені знову не пощастило, тому я був дуже засмучений. Тоді мені не пощастило у стрільбі, не пройшли габарити. Але нині мені пощастило на трасі, півтори секунди - ось ціна цієї медалі. Я не здався і продовжив боротись, у цьому моя сила. Була величезна ймовірність, що мені так і не вдасться взяти олімпійську медаль, але я зміг.

Помітив досить рано, років 10 тому, що Йоханнес стане непереможним. Тому моєю метою було перемагати якнайбільше до того, як мій брат підросте, і в мене виходило. Зараз він, безумовно, найкращий біатлоніст у світі. Висота та місцева траса лише прикрашає його. Йоханнес тут неймовірно сильний. Медаль спринту - не останнє його досягнення на цій Олімпіаді. Цей день - чудовий опис нашої з ним кар'єри. Ми й раніше піднімалися на п'єдестал разом, але це не так часто. Йоханнес прийшов у біатлон моїми стопами і багато чого в мене навчився. Він став справжньою зіркою, а я завжди був борцем. Водночас ми сильна команда. Те, що нам вдалося розділити п'єдестал на найважливіших змаганнях, увійде до нашої з ним історії", - сказав Тар'єй Бо.

Нагадаємо, Йоганнес Бо виграв спринт на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

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