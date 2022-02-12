Хокеїсти з ОКР виграли групу В

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групи В чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна ОКР програла Чехії, а Швейцарія - Данії.

ОКР до звітного матчу достроково виграла групу В та вийшла до чвертьфіналу. То ж матч з Чехією нічого не вирішував. Збірні Данії та Чехії відповідно посіли друге та третє місця. Швейцарія стала останньою у групі.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група В

3 тур, 12 лютого

ОКР - Чехія 5:6 ОВ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Шайба: 1:0 - 04:51 Ткачов, 1:1 - 12:37 Кундратек, 2:1 - 32:19 Нєстєров, 2:2 - 38:42 Крейчі, 2:3 - 39:16 Шпачек, 2:4 - 43:14 Клок, 3:4 - 43:50 Сємьонов, 4:4 - 46:43 Грицюк, 5:4 - 48:22 Чібісов, 5:5 - 48:57 Гика, 5:6 - 64:29 Шулак

Швейцарія - Данія 3:5 (1:0, 0:3, 2:1)

Шайба: 1:0 - 15:59 Корві, 1:1 - 20:46 Регін, 1:2 - 21:07 Сторм, 1:3 - 33:12 Бедкер, 1:4 - 41:55 Маєр, 2:4 - 44:53 Леффель, 3:4 - 57:37 Герцог, 3:5 - 59:01 Сторм

Турнірна таблиця групи В:

Раніше збірна Німеччини перемогла Китай на хокейному турнірі.