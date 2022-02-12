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Жіноча збірна Японії впевнено переграла ОКР. Результати 5 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 17:03 109 0
У 5-му турі відбулися чотири матчі
Жіноча збірна Японії впевнено переграла ОКР. Результати 5 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 5-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Японії впевнено переграла ОКР, Велика Британія - США, Данія програла Швейцарії, а Китай переграв Швецію.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, жінки
5 тур, 12 лютого

ОКР - Японія 5:10

Данія - Швейцарія 5:8

Велика Британія - США 10:5

Швеція - Китай 6:9

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