У 5-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 5-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Японії впевнено переграла ОКР, Велика Британія - США, Данія програла Швейцарії, а Китай переграв Швецію.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

5 тур, 12 лютого

ОКР - Японія 5:10

Данія - Швейцарія 5:8

Велика Британія - США 10:5

Швеція - Китай 6:9