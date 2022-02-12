Китай зазнав другої поразки на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Німеччини святкувала перемогу над Китаєм.

Матч завершився з рахунком 3:2.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група С

2 тур, 12 лютого

Німеччина - Китай 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайба: 1:0 - 13:33 Брандт, 2:0 - 16:24 Хольцер, 3:0 - 24:41 Кагун, 3:1 - 39:14 Фу, 3:2 - 49:00 Вонг

Раніше збірна США переграла Канаду на хокейному турнірі.