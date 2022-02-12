Ніємінен оформила хет-трик у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії святкувала впевнену перемогу над Японією.

Матч завершився з рахунком 7:1.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Чвертьфінал, 12 лютого

Фінляндія - Японія 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 02:08 Ніємінен, 2:0 - 04:32 Вайнікка, 2:1 - 15:01 Сіга, 3:1 - 25:01 Карвінен, 4:1 - 28:29 Ніємінен, 5:1 - 40:18 Ніємінен, 6:1 - 48:28 Тапані, 7:1 - 52:29 Хакала

Раніше жіноча збірна Канади знищила Швецію у чвертьфіналі хокейного турніру.