Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE
Сьогодні 12:58 2042
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 13:08 2491
Йоганнес Бо виграв спринт, Підручний та Прима потрапили до ТОП-15
Сьогодні 12:15 343
Китайський ковзаняр з рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні
Сьогодні 12:03 176
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
Сьогодні 11:08 460
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
Сьогодні 10:33 2169 3
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
Сьогодні 07:33 21969
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 1570
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 1272
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 57032
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жіноча збірна Фінляндії розгромила Японію у чвертьфіналі хокейного турніру

Сьогодні 13:03 99 0
Ніємінен оформила хет-трик у звітному матчі
Жіноча збірна Фінляндії розгромила Японію у чвертьфіналі хокейного турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії святкувала впевнену перемогу над Японією.

Матч завершився з рахунком 7:1.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Чвертьфінал, 12 лютого 

Фінляндія - Японія 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 02:08 Ніємінен, 2:0 - 04:32 Вайнікка, 2:1 - 15:01 Сіга, 3:1 - 25:01 Карвінен, 4:1 - 28:29 Ніємінен, 5:1 - 40:18 Ніємінен, 6:1 - 48:28 Тапані, 7:1 - 52:29 Хакала

Раніше жіноча збірна Канади знищила Швецію у чвертьфіналі хокейного турніру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 11468 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 41170
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 83645
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася 21969
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 57032
31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 7523
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34057 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20081 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15451
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3553
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5089
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5477