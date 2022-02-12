Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна ОКР виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у жіночій лижній естафеті 4х5 кілометрів.
Срібним та бронзовим призерами відповідно стали збірні Німеччини та Швеція.
Збірну України (Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова) вже на другому етапі у цій естафеті обігнали на коло. Марина Анцибор та Дар'я Рубльова гонку вже не бігли. Збірна України не фінішувала.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна естафета 4х5 км
Жінки
12 лютого