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Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022

Сьогодні 10:33 357 2
Українки пробігли лише перші два етапи естафети
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022, #Вікторія Олех, #Валентина Камінська, #Марина Анцибор, #Дар`я Рубльова

Джерело - Чемпіон.

Збірна ОКР виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у жіночій лижній естафеті 4х5 кілометрів. 

Срібним та бронзовим призерами відповідно стали збірні Німеччини та Швеція.

Збірну України (Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова) вже на другому етапі у цій естафеті обігнали на коло. Марина Анцибор та Дар'я Рубльова гонку вже не бігли. Збірна України не фінішувала. 

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна естафета 4х5 км
Жінки
12 лютого
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