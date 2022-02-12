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Білосюк: Моя участь в естафеті буде дивом

Сьогодні 17:18 133 0
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Білосюк: Моя участь в естафеті буде дивом
#Олена Білосюк, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк після перегляду спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні мала запаморочення у голові.

Про це заявила біатлоністка.

"У п'ятницю я вперше вийшла на двір, подивилася гонку дівчат. Покричала, повболівала, а через дві години, повернувшись у готель, розкладала сумки із запамороченням. Мабуть, цей кисень, яким наситився організм - ходила наче п'яна. Зараз ситуація та сама: паморочиться у голові. Не знаю, чи це від повітря, чи від коронавірусу, але стан не тішить.

Чи готова до виступу у жіночій естафеті? Скажу так: якщо я буду в змозі пробігти естафетну гонку, це буде диво. Коронавірус - це не проста застуда, не нежить. Він жорстко впливає на організм і те, що я відчувала на тренуваннях, не побажаю ворогам, не кажучи вже про спортсменів", - зазначила Білосюк.

Раніше Білосюк повернулася в розташування збірної України на Олімпіаді-2022.

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