Українська біатлоністка Олена Білосюк після перегляду спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні мала запаморочення у голові.

Про це заявила біатлоністка.

"У п'ятницю я вперше вийшла на двір, подивилася гонку дівчат. Покричала, повболівала, а через дві години, повернувшись у готель, розкладала сумки із запамороченням. Мабуть, цей кисень, яким наситився організм - ходила наче п'яна. Зараз ситуація та сама: паморочиться у голові. Не знаю, чи це від повітря, чи від коронавірусу, але стан не тішить.

Чи готова до виступу у жіночій естафеті? Скажу так: якщо я буду в змозі пробігти естафетну гонку, це буде диво. Коронавірус - це не проста застуда, не нежить. Він жорстко впливає на організм і те, що я відчувала на тренуваннях, не побажаю ворогам, не кажучи вже про спортсменів", - зазначила Білосюк.