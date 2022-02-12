15-річна фігуристка ОКР Каміла Валієва, яку спіймали на допінгу, не сама вибирала ліки.

Про це заявила колишня американська гімнастка Рейчел Денголлендер, яка зараз працює адвокатом і захисником жертв насильства.

"Дитина не робить вибір на користь прийому таких ліків, якщо тільки вони не дані їй кимось, хто володіє владою. Насправді ми бачимо неймовірну шкоду, яку було завдано дитині, яка була під контролем дорослих, які цінують її не за те, яка вона є, а за те, що вона може для них зробити.

Чого нам не вистачає, то це громадського тиску та протестів, які говорять, що ми більше не зазнаємо цього. Ми більше не братимемо участі в Олімпійських іграх, де країнам дозволено так чинити зі своїми дітьми", - заявила Денголлендер.