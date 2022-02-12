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Баумгартнер та Джакобелліс здобули золоті медалі у борд-кросі Олімпіади-2022

Сьогодні 06:02 60 0
Джакобелліс виборола у Пекіні другу золоту медаль
Баумгартнер та Джакобелліс здобули золоті медалі у борд-кросі Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Американські сноубордисти Нік Баумгартнер та Ліндсі Джакобелліс завоювали золоті медалі борд-кросу у змішаних парах на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібні медалі здобули Омар Візітін та Мікела Мойола з Італії, замкнули трійку призерів канадці Еліот Гронден та Марієта О'Дін.

Раніше Джакобелліс виборола золоту медаль Олімпіади-2022 у борд-кросі в особистій першості.

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Сноуборд. борд-крос
Мікст
12 лютого
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