Баумгартнер та Джакобелліс здобули золоті медалі у борд-кросі Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.
Американські сноубордисти Нік Баумгартнер та Ліндсі Джакобелліс завоювали золоті медалі борд-кросу у змішаних парах на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Срібні медалі здобули Омар Візітін та Мікела Мойола з Італії, замкнули трійку призерів канадці Еліот Гронден та Марієта О'Дін.
Раніше Джакобелліс виборола золоту медаль Олімпіади-2022 у борд-кросі в особистій першості.
Українці у цій дисципліні не виступали.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Сноуборд. борд-крос
Мікст
12 лютого