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Гандей: Умови підготовки в Україні - навіть не мінімум, щоб бути у ТОП-5 чи ТОП-10

Сьогодні 11:18 42 0
Українець - про умови підготовки в Україні
Гандей: Умови підготовки в Україні - навіть не мінімум, щоб бути у ТОП-5 чи ТОП-10
#Олімпіада-2022, #Олег Гандей

Джерело - Tribuna.com.

На чемпіонатах Нідерландів з шорт-треку виступає близько 100-200 учасників, а в чемпіонаті України - всього 10-15.

Про це заявив український шорт-трекіст Олег Гандей.

"Підготовка в Україні не на належному рівні? Звичайно, всі про це говорять. І я неодноразово казав, що умови і підготовка, яка в нас є, не є стандартом і навіть не мінімумом, щоб бути в ТОП-5 чи ТОП-10. Але я і моя команда робимо все можливе, беремо максимальне з мінімуму, що маємо. Сьогодні не вийшло.

Український лижник Красовський сказав, що суперники розвиваються великими кроками, а ми відстаємо. Так, я згоден з ним. Навіть можу пояснити, чому вони так розвиваються. Візьмемо Нідерланди. У них внутрішня конкуренція, між собою. На чемпіонатах їх країни у них близько 100-200 учасників, а в чемпіонаті України - всього 10-15. Коли буде конкуренція в команді, тоді ми зможемо конкурувати й на вищій арені", - сказав Гандей.

Нагадаємо, що Олег Гандей на Олімпіаді-2022 не зміг вийти до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів.

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