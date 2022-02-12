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Гандей: Гераскевич привернув увагу до того, що відбувається в Україні з боку Росії

Сьогодні 09:33 193 0
Шорт-трекіст прокоментував акцію скелетоніста
Гандей: Гераскевич привернув увагу до того, що відбувається в Україні з боку Росії
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022, #Олег Гандей

Джерело - Tribuna.com.

Скелетоніст Владислав Гераскевич, продемонструвавши плакат No war in Ukraine, зробив правильний крок.

Про це заявив український шорт-трекіст Олег Гандей.

"Звичайно, я не хочу, щоб була війна в Україні. Не знаю, чи зможу щось для цього зробити, чи достатньо буде мого слова.

Я проти війни. Він все зробив правильно. Таким чином він привернув до себе увагу, привернув увагу суспільства до того, що відбувається в Україні з боку Росії і її агресії. Я його повністю підтримую", - сказав Гандей.

Нагадаємо, що Олег Гандей на Олімпіаді-2022 не зміг вийти до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів.

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