Гандей: Гераскевич привернув увагу до того, що відбувається в Україні з боку Росії

Скелетоніст Владислав Гераскевич, продемонструвавши плакат No war in Ukraine, зробив правильний крок.

Про це заявив український шорт-трекіст Олег Гандей.

"Звичайно, я не хочу, щоб була війна в Україні. Не знаю, чи зможу щось для цього зробити, чи достатньо буде мого слова.

Я проти війни. Він все зробив правильно. Таким чином він привернув до себе увагу, привернув увагу суспільства до того, що відбувається в Україні з боку Росії і її агресії. Я його повністю підтримую", - сказав Гандей.