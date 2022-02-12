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Гераскевич: Дуже не вистачає стартового розгону

Сьогодні 09:48 178 0
Українець - про технічні моменти, над якими треба працювати
Гераскевич: Дуже не вистачає стартового розгону
#Владислав Гераскевич

Джерело - Суспільне Спорт.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич задоволений своїми заїздами на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Своїми заїздами я задоволений: дуже якісні заїзди. Тут, на Олімпійських іграх, ми бачимо, що дуже не вистачає нам стартового розгону. Вже не перший рік ми про це говоримо: стартова естакада вкрай необхідна, якщо ми хочемо розвивати бобслей, скелетон та санний спорт.

Також ми бачимо, що по техніці є проблеми. Ми в цьому сезоні міняли скелетон, і, може, це не було це виправдано. Може, десь цей ризик не зіграв, але ми на нього пішли, і ми очікували, що таке теж може бути", - сказав Гераскевич.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 18-е місце на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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