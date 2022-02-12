Український скелетоніст Владислав Гераскевич задоволений своїми заїздами на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Своїми заїздами я задоволений: дуже якісні заїзди. Тут, на Олімпійських іграх, ми бачимо, що дуже не вистачає нам стартового розгону. Вже не перший рік ми про це говоримо: стартова естакада вкрай необхідна, якщо ми хочемо розвивати бобслей, скелетон та санний спорт.

Також ми бачимо, що по техніці є проблеми. Ми в цьому сезоні міняли скелетон, і, може, це не було це виправдано. Може, десь цей ризик не зіграв, але ми на нього пішли, і ми очікували, що таке теж може бути", - сказав Гераскевич.