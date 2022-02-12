Український скелетоніст Владислав Гераскевич в аеропорті у Пекіні здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив спортсмен.

"Турнір, звичайно, був дуже нервовий. По приїзді в Пекін також був зданий позитивний тест [на коронавірус] в аеропорту. Потім було два негативних, але через ці тести ми пропустили одне з офіційних тренувань.

Була проблема й зі сторони нашого НОКу. Не зовсім оперативно люди, відповідальні за це, реагували, і через це ми пропустили тренування, яке є дуже дорогоцінним. Усі дуже нервові, і в нашій збірній це жах якийсь. Я слідкую за іншими видами спорту, і не знаю, чому саме нас так сильно зачепило це", - сказав Гераскевич.