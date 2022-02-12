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Гераскевич: Перед Олімпійськими іграми я сильно отруївся

Сьогодні 05:00 158 0
Українець - про те, що передувало Іграм і вплинуло на готовність до Олімпіади
Гераскевич: Перед Олімпійськими іграми я сильно отруївся
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Після чемпіонату Європи в Сент-Моріці український скелетоніст Владислав Гераскевич дуже сильно отруївся.

Про це заявив спортсмен.

"Хотів би поділитися тим, що було перед Олімпійськими іграми. Після чемпіонату Європи в Сент-Моріці дуже сильно отруївся: була неймовірна інтоксикація тіла, і насправді в 20-х числах [січня] ми вже навіть не задумувалися, що ми їдемо на Олімпійські ігри.

Це, звичайно, вплинуло на фізичну форму. Це далеко не мій старт був і далеко не той результат, який ми хотіли. Але ми серед найкращих, ми тут, на Олімпійських іграх, захищаємо честь нашої держави", - сказав Гераскевич.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 18-е місце на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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