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МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат

Сьогодні 20:12 139 0
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022, #Скелетон

Джерело - Forbes.

Українського скелетониста Владислава Гераскевича не буде покарано після того, як він оскаржив постанову Міжнародного олімпійського комітету проти політичних демонстрацій у п'ятницю в Пекіні, коли після пробігу витягнув невелику табличку з написом "Ні війні в Україні".

Про це повідомляє Forbes в МОК із посиланням на МОК.

Закінчивши третій фінальний заїзд, 23-річний Гераскевич розгорнув невелику табличку з кольорами українського прапора з антивоєнним посланням, щоб показати її камерам, розміщеним в кінці замерзлої колії, повідомляє Associated Press.

Цей крок викликав припущення, що МОК може засудити його до дисциплінарної відповідальності за потенційне порушення правила 50 Олімпійської хартії, яке забороняє спортсменам проводити демонстрації або політичну, релігійну чи расову "пропаганду" на олімпійських об’єктах.

Проте МОК охарактеризував знак як "загальний заклик до миру" після розмови з Гераскевичем, сказав представник Forbes у п’ятницю, додавши, що "справу закрито".

"Це моя позиція. Я, як і всі нормальні люди, не хочу війни", – сказав Гераскевич журналістам, передає AP. "Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у світі. Це моя позиція, тому я борюся за це. Я борюся за мир".

Трюк Гераскевича став першою серйозною політичною заявою під час Ігор у Пекіні. Перед іграми в Токіо минулого року МОК пом’якшив свою політику, дозволяючи спортсменам брати участь у деяких протестах перед початком Ігор, продовжуючи забороняти протести та демонстрації під час змагань, згідно з рекомендаціями Пекінських Ігор. Інструкції МОК не визначають конкретні покарання за порушення Правила 50, і кожен випадок оцінюється окремо на основі факторів, включаючи "ступінь порушення" та скарги іншого спортсмена на подію. Напруга між Росією та Україною та їхніми союзниками є високою, оскільки понад 100 000 російських військових залишаються на кордоні між двома країнами, що викликає побоювання вторгнення, хоча Кремль заперечує будь-які такі плани.

Нагадаємо, Гераскевич посів 18 місце на Олімпійських іграх у Пекіні.

Україна не здобула жодної медалі в Пекіні за перші шість днів змагань. Найкращим результатом є 8 місце біатлоністки Юлії Джими в спринті на 7,5 км. Загальний медальний залік очолює збірна Німеччини, у якої 7 золотих і 4 срібні медалі.

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