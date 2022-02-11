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Гераскевич - про плакат No war in Ukraine: Я нормальна людина й не хочу війни

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Гераскевич - про плакат No war in Ukraine: Я нормальна людина й не хочу війни
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не боявся дискваліфікацію за демонстрацію плакату з надписом No war in Ukraine після третього заїзду на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Чи не боявся, що могли дискваліфікувати за заклик No war in Ukraine? Ні, ні, все нормально було. Нас підтримали в цьому. Так, це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни. Я також нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру у своїй державі, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули через війну", - сказав Гераскевич.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 18-е місце на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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