Дженнер та Фільє оформили хет-трики у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади впевнено переграла Швецію.

Матч завершився з рахунком 11:0. У півфіналі, який відбудеться 14 лютого, збірна Канади зіграє з США, що раніше у чвертьфіналі турніру впевнено перемогла Чехію.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Чвертьфінал, 11 лютого

Канада - Швеція 11:0 (4:0, 5:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 03:05 Дженнер, 2:0 - 17:05 Фільє, 3:0 - 17:41 Фільє, 19:35 Реттрей, 5:0 - 23:16 Спунер, 6:0 - 25:15 Емброуз, 7:0 - 26:56 Тернбулл, 8:0 - 28:13 Дженнер, 9:0 - 29:09 Кларк, 10:0 - 50:55 Дженнер, 11:0 - 52:06 Фільє