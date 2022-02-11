Збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Латвії поступилася Фінляндії.
Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Латвії зазнала другої поразки і втратила всі шанси вийти до плей-оф.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група С
2 тур, 11 лютого
Латвія - Фінляндія 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Шайба: 0:1 0 37:59 Кемілайнен, 1:1 - 43:01 Аболс, 1:2 - 54:42 Комаров, 1:3 - 58:43 Анттіла
Раніше збірна Швеції розгромила Словаччину на олімпійському хокейному турнірі.