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Збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 17:37 94 0
Латвійські хокеїсти втратили всі шанси вийти до плей-оф
Збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Латвії поступилася Фінляндії.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Латвії зазнала другої поразки і втратила всі шанси вийти до плей-оф.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група С
2 тур, 11 лютого 

Латвія - Фінляндія 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайба: 0:1 0 37:59 Кемілайнен, 1:1 - 43:01 Аболс, 1:2 - 54:42 Комаров, 1:3 - 58:43 Анттіла

Раніше збірна Швеції розгромила Словаччину на олімпійському хокейному турнірі.

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