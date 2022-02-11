Збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі

Латвійські хокеїсти втратили всі шанси вийти до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Латвії поступилася Фінляндії.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Латвії зазнала другої поразки і втратила всі шанси вийти до плей-оф.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група С

2 тур, 11 лютого

Латвія - Фінляндія 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайба: 0:1 0 37:59 Кемілайнен, 1:1 - 43:01 Аболс, 1:2 - 54:42 Комаров, 1:3 - 58:43 Анттіла

Раніше збірна Швеції розгромила Словаччину на олімпійському хокейному турнірі.