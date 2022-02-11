Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець залишився задоволеним виступ Юлії Джими у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив фахівець.

"Результат Юлії Джими - це суперрезультат. Перед стартом знали, як потрібно стріляти - на нуль, за інших умов шансів мало було б шансів.

На стрільбі Джима втратила секунди, але ходом сьомий результат - гадаю, ніколи у житті так швидко не бігла.

Ще два шанси є поборотися за медаль, просто тут така конкуренція - біжать швидко, стріляють нулі – маєш робити те саме. Шкода, що постріл Джими вийшов з хибою – там віднесло на сантиметр.

Усе одно, маємо бути задоволені. Це майстер-клас: дві поспіль гонки у тОП-10, в естафеті третій час. Будемо сподіватися, що втримає цю форму.

Анастасія Меркушина здивувала. Не лише себе, а й інших. Ще учора їй було важко на тренуваннях, проходить акліматизація, четвертий-п’ятий день на висоті.

Розпочала добре, і наприкінці 24-е місце навіть з хибою – маємо бути задоволені. Показала хороший хід, і ми знаємо, що буде краще і краще на висоті. Перед естафетою вже трохи спокійніше.

Олена Білосюк випустили з "в’язниці". Як капітанка, вона прийшла підтримати дівчат. Завтра проведемо перше тренування - побачимо, як вона себе почуватиме. Сподіваємося, що на естафеті вона зможе поборотися на якомусь рівні.

Джима вже точно у масстарті. Шкода Ірину Петренко, ці дві хиби були непотрібні, але вітер змінився, і декілька дівчат також були з проблемами.

З нулем також могла завоювати хороші очки. Але у переслідуванні матимемо трьох дівчат, тож будемо боротися", - сказав Велепець.