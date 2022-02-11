Шведський ковзаняр зі світовим рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні

Нільс ван дер Пель

Джерело - Чемпіон.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пель зі світовим рекордом виграв золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на дистанції 10000 метрів.

Раніше Нільс ван дер Пель з олімпійським рекордом завоював золоту медаль Олімпійських ігор на дистанції 5000 метрів.

Срібну медаль здобув Патрік Руст (Нідерланди). Бронзовим призером став Давіде Гьотто (Італія).

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Ковзанярський спорт, 10000 метрів

Чоловіки

11 лютого