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Шведський ковзаняр зі світовим рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні

Сьогодні 12:03 39 0
Нільс ван дер Пель
Шведський ковзаняр зі світовим рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Нільс ван дер Пель

Джерело - Чемпіон.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пель зі світовим рекордом виграв золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на дистанції 10000 метрів.

Раніше Нільс ван дер Пель з олімпійським рекордом завоював золоту медаль Олімпійських ігор на дистанції 5000 метрів

Срібну медаль здобув Патрік Руст (Нідерланди). Бронзовим призером став Давіде Гьотто (Італія).

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Ковзанярський спорт, 10000 метрів
Чоловіки
11 лютого
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